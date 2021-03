Peťo Kincel - Z dediny do sveta, 10 rokov na cestách, 56 krajín, 3 svetadiely, dobrodružstvá a život podla seba.

Sú ľudia, ktorí k životu potrebujú stabilitu, rutinu a zázemie. A potom sú tu takí ako Peťo Kincel, ktorých naopak stereotyp škrtí, hľadajú pocit slobody, milujú dobrodružstvo a snažia sa žiť v prítomnom okamihu. A preto pred 10timi rokmi vymenil život v malej dedinke na juhu Slovenska a nudnú prácu v kancelárii za cestovanie po svete. Rozhodol sa prežiť mladosť naplno a podľa seba. Začalo to túžbou zažiť to, po čom túži mnoho mladých ľudí, ísť za dobrodružstvom do exotiky, užívať si bezstarostný párty život a starosti na chvíľu odložiť bokom. Jeho prvým útočiskom na cestách sa stala na tri mesiace Juhovýchodná Ázia. Striedal jednu krajinu za druhou, biely piesok a podmorský svet kombinoval s džunglou a vysokými horami. Chutilo mu to, spoznávanie nových krajín, miest, jedál a najmä ľudí je vysoko návykové. Nastal však čas vrátiť sa domov a zamestnať sa. Keď raz ochutnáte slobodu na cestách, ťažko sa už vraciate späť do stereotypu! Trvalo to niekoľko mesiacov a pár dobrodružných kratších ciest po Európe, kým si Peťo uvedomil, že cestovanie sa musí stať jeho životným štýlom na plný úväzok. Vyznal sa trochu do grafiky a tak sa rozhodol risknúť to a kúpil si jednosmernú letenku do Ázie. Plán bol zárabať cez notebook kdekoľvek, kde je wifi. Postupne navštevoval krajiny, ktoré ešte nevidel počas prvej cesty, až sa ocitol na Taiwane. Ako sám vraví, mladý človek by mal skúsiť rôzne chute exotiky a to platí aj v spoznávaní domácich dievčat. Ako Európan v Ázii bol on za exota a dohodnúť rande nebol problém. Za jeden týždeň dohodol na každý deň jedno, až zostal prekvapený, ako si na jednom z nich porozumel s dievčinou viac, ako čakal. Volala sa Chen! Zrazu sa začali stretávať stále viac a bavilo ich to. Lenže ako to už s cestovateľmi býva, Peťo mal už kúpenú ďalšiu letenku do inej krajiny a tak sa rozlúčili. Ako čas plynul, uvedomil si, že na Chen stále myslí, aj keď sa zabáva na plážach s inými cestovateľmi. Zostali v kontakte, volávali si… Až to už Peťo nevydržal a navrhol Chen spoločnú dovolenku na Bali. Neodmietla! Strávili spolu krásny mesiac a vedeli, že im to nestačí. Padlo rozhodnutie, ak chcú byť pár, Peťo sa musí vrátiť za Chen na Taiwan a skúsiť sa tam usadiť. Víza dostal na jeden rok. Fungovalo to, ich vzťah sa prehlboval. Už si zvykol aj na pravidelné zemetrasenia. Lenže rok rýchlo ušiel a bolo treba spraviť rozhdnutie, ako ďalej. Ona túžila po štúdovaní v zahraničí, on chcel spoznávať stále svet. Kanada! Zobrali ju na univerzitu do Toronta. Ak chcel za ňou na dlhšie ako na turistické víza, musel začať vybavovať papiere. Ocitol sa znova doma v malej dedine… tentokrát to už bolo úplne iné… Cítil sa sám! Víza sa naťahovali, nedarilo sa mu ich vybaviť, stále niečo chýbalo, no najviac mu chýbala ona. Prekvapila ho, kúpila letenky na Slovensko. Peťo bol rád, ale nastali iné obavy: ako sa jej tu bude páčiť, čo na ňu povie rodina, okolie, kamaráti?! Bolo to super! Precestovali jeho vlasť aj okolie, rodine sa páčila. Zas to rýchlo ušlo a zase zostal sám. Víza stále v nedohladne. Už to nevydržal, vymyslel plán: stretneme sa niekde, kde nepotrebujeme víza. Vyhrala to Kolumbia a neskôr Karibik. Opäť boli spolu, opäť na cestách. Cestovali niekoľko mesiacov, kým jej nezačal ďalší semester. Dobré správy, po návrate na Slovensko prišla obálka. Víza do Kanady udelené! Môže za ňou! Doteraz žili spolu vždy v teplých exotických krajinách. Aké to bude v hlbokých mínusoch v kanadských Rockies, alebo na Aljaške? Podarí sa im v aute precestovať celú Severnú Ameriku, ako si to plánovali? Ako ich životy ovplyvní pandémia? Toto je len veľmi stručný obsah skvelej cestovateľskej prednášky, ktorú s Peťom Kincelom zorganizovalo OZ Cestou necestou. Ak ste zvedavý na 128 minútové vyrozprávanie životného príbehu Peťa, vstupenky k online prednáške nájdete tu. Pozrieť si ju môžete v týždni od 22. – 28. marca 2021.